Zelenski NATO-nu ittiham etdi: "Qərblə Rusiya arasında qalmışıq”

“Biz indi Qərblə Rusiya arasında qalmışıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski NATO-ya üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının bu gün keçirilən fövqəladə iclasında videokonfrans vasitəsilə çıxış edərkən deyib.

“Biz bir aydır ki, qəhrəmancasına müqavimət göstəririk. Qlobal təhlükəsizliyin və dinc ölkənin asayişinin məhv edilməsinə görə bir aydır cəzasızlıq hökm sürür. Bütün bunlar isə dünyanın gözü qarşısında baş verir. NATO bunları başa düşməlidir”, - o bildirib.

