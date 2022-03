Uyğur qadın Ərdoğanla söhbət etdiyinə görə ŞOK CƏZAYA məruz qaldı

2017-ci ildə Məryəm Əmət adlı uyğur qadın Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Sincana səfəri zamanı danışdığına görə həbs edilib və 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə yalnız indi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Aninews” məlumat yayıb.

Hazırda iki uşaqla İstanbulda yaşayan əri Əbdüllətif Kuçarın sözlərinə görə, Çin kəşfiyyat orqanları Əmətlə 2012-ci ildə, Ərdoğan Urumçiyə işgüzar səfərə gələndə maraqlanıb. Sincan sakini Prezidentlə görüşüb, bir saata yaxın danışa bilib. Bundan sonra o, mütəmadi olaraq dindirilməyə çağırılıb, əri isə ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Cütlüyün iki övladı daha sonra dövlət internat məktəblərində qalıblar, orada təqribən 20 ay qaldıqdan sonra 2019-cu ilin dekabrında Ə.Kuçar onları götürüb Türkiyəyə apara bilib.

Daha sonra həyat yoldaşı M.Əmətlə görüşə bilib. Onun sözlərinə görə, M.Əmət özünü heykəl kimi aparıb və demək olar, onun heç bir sualını cavablandırmayıb. Hüquq müdafiəçiləri onun həbsini Çin hakimiyyətinin Sincandakı uyğurlara və digər türk-müsəlman milli azlıqlara qarşı repressiya kampaniyası ilə əlaqələndiriblər.

