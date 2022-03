Cənubi Koreyada fabrikdə partlayış baş verdi - İki nəfər həyatını itirib

Cənubi Koreyanın Gyeonggi əyalətinin Ansan şəhərində sənaye tullantılarının emalı zavodunda partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yonhap xəbər agentliyi məlumatına görə hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub.

Qeyd olunur ki, partlayış saat 10:24-də (Bakı vaxtı ilə 054:24) iki işçinin çən hazırladığı sexlərdən birində baş verib. Otaqda onlardan başqa 90-a yaxın adam olub. Partlayış nəticəsində hər iki işçi yerindəcə dünyasını dəyişib.

Hadisədən sonra yaranan yanğın qısa zamanda söndürülüb. Polis və yanğınsöndürənlər hadisənin dəqiq səbəblərini müəyyənləşdirməyə çalışırlar.

