Yığmamızın son rəqibi bəlli oldu

Bu gün futbol üzrə UEFA Millətlər Liqasının pley-off mərhələsində cavab oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən mövsüm C Liqasında öz qruplarını sonuncu pillədə başa vurmuş 4 komanda – Estoniya, Kipr, Moldova və Qazaxıstan D Divizionuna düşməmək üçün həlledici görüşlərə çıxıblar.

Günün ilk matçı Nur-Sultanda Qazaxıstan və Belarus yığmaları arasında olub. Meydan sahibləri ilk görüşdə 2:1 hesablı qələbə qazanmışdı. Bu cütün qalibi C Liqasında Azərbaycan, Slovakiya və Belarusun yer aldığı 3-cü qrupa, məğlubu isə D Liqasında Andorra, Latviya və Lixtenşteynin mübarizə aparacağı 1-ci qrupa düşəcəkdi. Qarşılaşmanın əsas vaxtı Moldova yığmasının 1:0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb. Bu üzdən də cütün qalibini müəyyənləşdirmək üçün penalti seriyasına ehtiyac duyulub. 11 metrlik zərbələri daha dəqiq yerinə yetirən qazaxlar Azərbaycan yığmasının yer aldığı qrupa vəsiqə qazanıblar. Moldova isə D Liqasına düşüb.

Digər qarşılaşmada isə Kipr yığması Larnakada Estoniyanı sınağa çəkib. Komandalar arasındakı ilk oyunda hesab açılmamışdı. Cavab görüşündə isə kiprlilər inamlı qələbəyə seviniblər. Beləliklə, Kipr yığması C Liqasında Şimali İrlandiya, Yunanıstan və Kosovo ilə, məğlub tərəf – Estoniya isə D Liqasında San-Marino və Malta ilə birlikdə 2-ci qrupda yer alacaq.

UEFA Millətlər Liqası

Pley-offun cavab oyunları

29 mart

Qazaxıstan – Moldova 0:1 (penaltilər 5:4)

Qol: Armas, 13.

İlk oyun – 2:1

Kipr – Estoniya 2:0

Qol: Tsionis, 19. Sotiriu, 51.

İlk oyun – 0:0

