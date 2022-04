Rusiya sosial şəbəkəsi "VKontakte"də yayımlanan görüntülərə gündəlik baxış sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədən edilən açıqlamada bildirilib. Qeyd olunur ki, "VKontakte" sosial şəbəkəsində gündəlik video və kliplərə baxış sayı digər aylara nisbətən ay ərzində 50% çoxalıb.

