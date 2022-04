Mingəçevirdə kütləvi ZƏHƏRLƏNMƏ

Mingəçevirdəki kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən ( TƏBİB) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, zəhərlənmə diaqnozu ilə Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına 16 nəfər yerləşdirilib.

Rəsmi məlumata görə, 16 nəfərdən 14-ü ilkin təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb.

Bildirilib ki, zəhərlənənlərdən 11 nəfəri böyüklər, 5 nəfəri isə uşaqlardı.

Digər 2 nəfərin isə vəziyyətinin stabil olduğu vurğulanıb:

"Zəruri yardımlar göstərildikdən sonra ambulator müalicələrini davam etdirilmələri üçün evə buraxılmaları planlaşdırılır".

