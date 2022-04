Buradakı kişilər mənə lüt şəkillərini göndərirlər - Ukraynalı qadın GÖRÜN NƏLƏR DANIŞDI

Bəlli olduğu kimi, Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibədən qaçan yüz minlərlə qaçqın qonşu və digər Avropa ölkələrinə sığınıb. Ancaq xarici ölkələrdə, xüsusən də qadınlar üçün ciddi təhlükələr yaranmağa başlayıb. "Facebook"da qadınlara mesaj göndərən fürsətçilər qadınlara çirkin təkliflər edib. Ukraynalı qadınlar isə başlarına gələn hadisələrdən danışıblar.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin aparıcı qəzetlərindən olan "The Times"a danışan və müharibədən qaçan ukraynalı qadınlar İngiltərəyə sığınmaq, qalmağa otaq və ya ev tapmaq istəyiblər. Lakin əvəzində "dəhşətli" mesajlarla qarşılaşıblar. Adlarını açıqlamayan bəzi qadınlar "Bir çox kişilər mənə sms-lərlə sataşdılar, fahişə dedilər, təhqir etdilər" şərhini yazıblar.



Qəzetə danışan başqa bir qadın bildirib ki, kömək çağırışından sonra bir çox kişi ona çılpaq fotolarını göndərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.