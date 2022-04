"Fənərbağça" və "Beşiktaş" Luis Suareslə maraqlanır

İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) komandasının futbolçusu Luis Suares karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.

Metbuat.az-ın AS nəşrinə istinadən məlumatına görə, 35 yaşlı uruqvaylı hücumçu ilə "Fənərbağça" və "Beşiktaş" klubları maraqlanır. Onlar təcrübəli forvardın ətrafı ilə təmaslara keçiblər. Hazırda "sarı-lacivərdlilər" Superliqada 3-cü, "Beşiktaş" isə 8-ci yerdə gedir.

Qeyd edək ki, Luis Suares "Atletiko"ya 2020-ci ildə "Barselona"dan 7 milyon avroya keçib. Cari mövsümdə o, La Liqada 29 oyuna 11 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə verib. Suaresin Madrid klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda bitəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.