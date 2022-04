Azərbaycanda pensiya yaşı ilə bağlı unifikasiya aparılacaq, yəni kişilərin və qadınların güzəştli şərtlərlə bəzi hallarda pensiya yaşı bərabərləşdirilir.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev məlumat verib.

O deyib ki, bununla bağlı “Əmək pensiyaları haqqında” qanuna dəyişiklik edilir.

O qeyd edib ki, bununla bağlı dəyişikliyə əsasən pensiyaya çıxmaq üçün şərtlər yumşaldılır.

