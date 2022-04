Ukrayna ordusunun iki “MiQ-29” təyyarəsi vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Konaşenkov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrini sözügedən təyyarələri Xarkov vilayətində vurub.

