Hulusi Akar İraqda davam edən hərbi əməliyyatları şəxsən idarə edir

Ötən gecə Türkiyə ordusunun İraqın şimalındakı Metina, Zap və Avaşin-Basyan bölgələrində başlatdığı antiterror əməliyyatları nəticəsində 19 terrorçu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi bu barədə açıqlama yayıb. 4 hərbçi yaralanıb. Məlumata görə, indiyə qədər təyin olunan bütün hədəflər ələ keçirilib. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, ötən gecə Hulusi Akar komandanlarla birgə hərbi əməliyyatların idarə olunduğu qərargahda olub. O, hərbi əməliyyatları şəxsən idarə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.