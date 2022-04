Bülənt Parlak vəfat etdi

Türkiyəli şair-aktyor Bülənt Parlak vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın bu haqda tvitterdə paylaşım edib:

“Hamımız öləcək yaşdayıq...” dedi və əbədiyyətə getdi. Dünya həyatını və izdihamını geridə qoyan Bülənt Parlaka Allahdan rəhmət, ailəsinə başsağlığı, yaxınlarına səbr diləyirəm. Yadda saxlayın: Şairin ölümü ilə bu dünya bir az sakitləşdi, nəfəssiz oldu...”.

Qeyd edək ki, Bülənt Parlak 1979-cu ildə İstanbul şəhərində doğulub. O, şeir yazmaqla yanaşı, bir çox filmlərdə də rol alıb.

