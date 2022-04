Finlandiya prezidenti 73 yaşlı Sauli Niinistödə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiya liderinin ofisindən verilən açıqlamada Sauli Niinistönun özünü yaxşı hiss etdiyi və məsafədən işləməyə davam etdiyi bildirilib.

Həmçinin, məlumatda onun aprelin 21-22-də Norveçə planlaşdırılan səfərinin təxirə salınacağı da qeyd olunub.

