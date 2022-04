"Daha bir könüllü qrupu Qroznıdan Donbasa yola düşüb, o cümlədən yüzlərlə Rusiya xalqının nümayəndəsi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Çeçenistan Prezidenti Ramzan Kadırov deyib.

"Bu gün biz xüsusi əməliyyatda iştirak etmək üçün Donbasa daha bir vətənpərvər qrupunu göndərdik ", - Kadırov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.