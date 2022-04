Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistjo aprelin 19-da hökumətin təklifi ilə Ukraynaya əlavə hərbi yardım göndərmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlik yükün təyinat yerinə çatmasını təmin etmək üçün yardımın məzmunu, çatdırılma üsulları və vaxtı ilə bağlı təfərrüatları açıqlamır.

Əlavə Fin yardımı Finlandiya Müdafiə Qüvvələrinin həm ehtiyaclarını, həm də resurs vəziyyətini nəzərə alır.

