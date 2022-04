Boksçumuz ermənini MƏĞLUB ETDİ - FOTO

Azərbaycanın daha bir boksçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında 1/4 final görüşünə çıxıb.

Federasiyanın Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 51 kq çəki dərəcəsində yer alan Amin Məmmədzadə bu raundda ermənistanlı Aren Aslamazyanla qarşılaşıb.

Rəqibinə 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gələn Məmmədzadə onu vaxtından əvvəl yarışdan kənarlaşdırıb və ən azı bürünc medalı təmin edib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Kənan Babayev (48 kq) Sofiyadan mükafatla ayrılacağını rəsmiləşdirib.

