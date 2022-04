Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi “Sülh çeşməsi” və “Zeytun budağı” bölgələrinə sızaraq hücuma cəhd edən 10 terrorçunun zərərsizləşdirildiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada Suriyada terror təşkilatı PKK/YPG ilə mübarizənin davam etdiyi bildirilib.

