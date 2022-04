Ukrayna ordusu Donetsk vilayətində Maryinka şəhəri üzərində nəzarəti bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Məlumatda Ukrayna qoşunlarının əks hücumu nəticəsində düşmənin itki verərək, geri çəkildiyi, şəhərin azad edildiyi bildirilib.

