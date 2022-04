Azərbaycanda karantinlə bağlı xoş xəbər: Gələn aydan... - VİDEO

May ayının 1-dən etibarən maska qadağası ləğv edilə, quru sərhədlər isə açıla bilər.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Millət vəkili Fazil Mustafa deyib ki, hökümət növbəti yumşaldılma qərarı üzərində işləyir: ''May ayının 1-dən etibarən maska qadağası ləğv edilməli, quru sərhədlər isə açılmalıdır''.

O bildirib ki, bu qadağaların ləğvi üçün zəmin yaranıb.

Millət vəkili qeyd edib ki, bütün hallarda pandemiyaya nəzarət diqqətdə saxlanılmalıdır. Yoluxmanı artıracaq amillərin qarşısı anında alınmalıdır. O bildirib ki, hazırda hökümət növbəti yumşaldılma qərarı üzərində işləyir.

Qeyd edək ki, Baş Nazirin qərarı ilə sonuncu dəfə xüsusi karantin rejmi may ayının 1-ə qədər uzadılıb. Bu müddətin növbəti dəfə uzadılıb-uzadılmamasına isə yaxın günlərdə aydınlıq gələcək.



