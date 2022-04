Kim Çenın yanında görünən naməlum qadın kimdir? - FOTOLAR

Şimali Koreya lideri Kim Çen Inın yanında görünən “naməlum” qadın böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın bir neçə tədbirdə ölkə liderinin yanında olub. Yaşı 30-40 arası olan qadın Kim Çen Inı təqib edir. Cənubi Koreya mediası qadının kimliyi barədə araşdırma aparıb. Bəzi iddialara görə, qadın Kim Çen Inın yaxın qohumudur. Şimali Koreya üzrə mütəxəssis Maykl Madden bildirib ki, qadın Kim Çen Inın avtomobilindən enərkən müşahidə edilib. Bu da, onun Kim Çen Inın ofisində işlədiyini deməyə əsas verir.

