Pekin virusa yoluxma hallarının artmasından sonra kütləvi testlərə başlayıb

Çinin paytaxtı Pekin COVİD-19 hadisələrinin artmasından sonra milyonlarla sakin üçün kütləvi testlərə başlayıb.

Metbuat.az "BBC"yə istinadən xəbər verir ki, Çaoyang bölgəsində həftə sonu 26 yoluxma baş verib və bu, Pekinin son artımında indiyədək ən yüksək rəqəmdir.

Hökumətin kifayət qədər ərzaq tədarükü ilə bağlı verdiyi zəmanətə baxmayaraq, supermarket və mağazalar qarşısında uzun növbələr müşahidə olunub.

Bu, Pekinin həftələrdir 25 milyon insanın evlərində qapandığını görən Şanxayla oxşar vəziyyətlə üzləşə biləcəyi qorxusu fonunda baş verir.

