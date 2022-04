NASA Marsda kosmik gəmi qalıqları aşkarlayıb - FOTOLAR

NASA-nın "Ingenuity Mars Helicopter"i bu yaxınlarda həm agentliyin "Perseverance" kosmik gəmisinin Marsa enməsinə kömək edən paraşütünü, həm də 2021-ci ildə kosmosun dərinliklərində və gəminin Mars səthinə enişi zamanı qoruyucu konusvari arxa qabığının qalıqlarını tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəkillər sayəsində Mars süxurları, atmosferi və çöküntülərindən ibarət nümunələri ətraflı təhlil üçün Yerə qaytarıla bilər. Bu, "Mars Sample Return Lander" lahiyəsinin bir hissəsidir. Bu məlumatların təhlilindən gələcək kosmik gəmilər üçün daha təhlükəsiz enişi təmin etmək mümkün ola bilər.



Qeyd olunur ki, "Ingenuity"nin şəkilləri fərqli bir baxış nöqtəsi təklif edir. Onlar sistemlərin düşünüldüyü kimi işlədiyini təsdiq edə və ya "Mars Sample Return Lander" lahiyəsi üçün istifadə oluna bilən mühəndislik məlumatlarını təqdim edə bilər.

