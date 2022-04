Belarus – Azərbaycan oyununun keçiriləcəyi ölkə məlum olub

Azərbaycan yığmasının Millətlər Liqasının qrup mərhələsində Belarusla keçirəcəyi səfər matçının yeri müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA -ya istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma Serbiyada oynanılacaq. Görüş iyunun 6-da Novi Sad şəhərindəki “Karadjordje” stadionunda keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

Qeyd edək ki, UEFA martın 3-də Belarus millisinə və klublarına sanksiya tətbiq edərək, onların ev oyunlarını neytral stadionlarda, tamaşaçısız keçirməsini qərara alıb. Millətlər Liqasında C liqasının III qrupunda Belarus və Azərbaycanla yanaşı, Qazaxıstan və Slovakiya komandaları mübarizə aparacaq.

