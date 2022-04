BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Ukrayna ordusunun Rusiya işğalından azad etdiyi şəhərlərə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Buça, İrpin və Borodyankada olub. Quterreş müharibə səbəbilə dağılan məhəllələrə gedərək, vəziyyətlə tanış olub. Quterreş 21-ci əsrdə müharibənin qəbuledilməz olduğun ifadə edib.

Qeyd edək ki, Quterreş səfər çərçivəsində Prezident Vladimir Zelenski ilə də bir araya gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.