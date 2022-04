AMB: "Rusiya banklarının SWIFT-dən ayrılmasının təsirləri araşdırılır"

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində qonşu ölkənin banklarının SWIFT-dən ayrılmasının Azərbaycanıın bank sektoruna təsirlərini araşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AMB-nin baş direktoru Fərid Osmanov bildirib.

“Bu araşdırma həm yerli qurumlar, həm də beynəlxalq komissiyalar səviyyəsində aparılır. Hazırda hesablaşma əməliyyatlarında problem yoxdur. Müxbir kompayns şərtləri sərtləşdirilib", - deyə o, qeyd edib.

AMB rəsmisi Azərbaycan banklarının "Bank VTB Azərbaycan" ASC-nin kartları ilə əməliyyatlara tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərə də münasibət bildirib: "Bu, bankların hansısa risklərini nəzərə alması ilə bağlı ola bilər, amma ümumilikdə "Bank VTB Azərbaycan"ın kartları ilə ölkədə əməliyyatlar arasında aktivdir".

