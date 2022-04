Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan kubokunun yarımfinalında “Zirə” səfərdə “Neftçi”ni penaltilər seriyasında məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qələbə sayəsində Rəşad Sadıqovun komandası tarixində ilk dəfə finala çıxıb və “Qarabağ”a rəqib olub.

Qarşılaşmanın videoicmalını təqdim edirik:

