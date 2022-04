Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysun İsmayılova doğma atası haqqında açıqlama edib.

Bu barədə o, ARB TV-də yayımlanan "Həmin Zaur" proqramında danışıb.

Aysun dəfələrlə atasını görməyə cəhd etsə də, buna nail ola bilməməsini qeyd edib.

"Bəs atan səni tapmaq istəsə, görmək istəsə, istəməzsən?" deyən aparıcıya cavab olaraq isə "Yox, bu günə qədər ən çətin vaxtlarımda harada idi?" deyə Aysun əlavə edib.

Ətraflı süjetdə:

