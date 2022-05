Bir müddət öncə "Twitteri" rəsmə alan “SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin qurucusu İlon Mask yeni bir tviti ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mask bu sosial şəbəkənin adi istifadəçilər üçün pulsuz, lakin hökumət nümayəndələri, kommersiya məqsədli istifadəçilərdən cüzi miqdarda məbləğ tələb olunacağını deyib.

Qeyd edək ki, Mask Amerika platformasını 44 milyard dollara alıb.

