Tanınmış prodüser Təranə Səmədova hamilədir.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Təsir dairəsi" proqramında aparıcı Lalə Azərtaş məlumat verib.

O, studiyaya təşrif buyuran prodüserin hamilə olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Təranə bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkədə hamiləliklə bağlı status yazmışdı.

