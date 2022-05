Zelenski Corc Buşla danışdı

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-ın 43-cü prezidenti Corc Buşla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" Zelenskinin "Instagram" səhifəsinə istinadla yazır .

O, ABŞ-ın keçmiş rəhbərinə Ukraynaya dəstək sözlərinə görə təşəkkür edib.

Bu, Zelenskinin ABŞ-ın 43-cü prezidenti ilə ilk tanışlığı idi. Danışıqlar zamanı Buş ukraynalılara dəstək olduğunu bildirib.

"Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Amerika xalqına səmimi köməyə görə təşəkkür edirik. Biz bunu hiss edirik və yüksək qiymətləndiririk", - Zelenski deyib.

