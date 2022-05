Joze Mourinyo final fitindən sonra hönkür-hönkür ağladı - VİDEO

Konfrans Liqasının finalına vəsiqə qazanan "Roma"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo final fitindən sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli məşqçi köməkçilərini qucaqlayaraq, hönkür-hönkür ağlayıb. Mourinyo ardınca sevincini azərkeşlərlə bölüşüb.

Qeyd edək ki, "Roma" yarımfinalda "Lester"i mübarizədən kənarlaşdıraraq (1:1, 1:0) finala yüksəlib. Bu nəticə həm də Mourinyonun iki rekorda imza atmasına da səbəb olub. Portuqaliyalı mütəxəssis 3 avrokubok turnirində finala çıxan ilk məşqçidir. Həmçini Mourinyo 4 fərqli klubla avrokuboklarda finala çıxan ilk məşqçidir. O, "Porto" və "İnter"lə Çempionlar Liqasının, "Mançester Yunayted"lə isə Avropa Liqasının finalında iştirak edib.

