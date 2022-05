Tviter sosial şəbəkəsi istifadəçilərinə yeni xidmət təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər tvit atarkən həm video, həm foto xidmətindən istifadə edə biləcəklər. Belə ki, bir tvitdə 4 foto və 1 videodan istifadə etmək mümkün olacaq.

Şirkətin məlumatına görə, bu yeni funksiya yaxın günlərdə istifadəçilərin xidmətinə veriləcək.

