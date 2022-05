“Hamı “Real”dan, “Real” isə “Barselona”dan qorxur” - Anridən qalmaqallı açıqlama

"Barselona"nın sabiq hücumçusu Tyerri Anri Çempionlar Liqasının finalında "Liverpul"un favorit olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, "Liverpul" "Real"ı məğlub edəcək. 44 yaşlı keçmiş hücumcu İspaniya mətbuatına açıqlamasında bildirib ki, "Liverpul" "Real"la oyuna ehtiyatlı çıxacaq. “Bütün Avropa klubları "Real"dan, "Real" isə "Barselona"dan qorxur. Bununla belə, hazırda "Liverpul" "Real"dan daha güclüdür.

Qeyd edək ki, ÇL-in finalı mayın 28-də Parisdəki "Stade de Frans" stadionunda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.