"ARB" telekanalında yayımlanan "Səni axtarıram" verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqrama gələrək kömək istəyən Sevda adlı xanımla ekspert qismində çıxış edən psixoloq Elmir Əkbər arasında mübahisə baş verib.

Elmir nikahdan kənar, qeyri-qanuni övlad dünyaya gətirən qadına bir sıra məsləhətlər verib. Bundan sonra Sevda "Sizin özünüzə psixoloq lazımdır" deyərək onu təhqir edib.

Ətraflı videoda:



