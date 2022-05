Azərbaycanın voleybol millisi Türkiyəyə yollanıb

Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlığı davam etdirən 22 yaşadək oğlan voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Bakıdakı təlim-məşq toplanışını başa vuraraq bu gün Türkiyəyə yola düşüb.

Federasiyanın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, Eldar Əliyevin rəhbərlik etdiyi komanda məşqlərin son mərhələsini Türkiyədə keçəcək.

Yığmamız qonşu ölkədə yoxlama matçında da qüvvəsini sınayacaq. Voleybolçularımız Ankarada hazırlıq çərçivəsində türkiyəli həmyaşıdları ilə də üz-üzə gələcək.

Komandamız Avropa çempionatının II təsnifat mərhələsinə ev sahibliyi edəcək Kosovoya isə mayın 19-da Türkiyədən yollanacaq.

Avropa çempionatının II təsnifat mərhələsində komandamızın heyətində Nikulenko Yegor, Rzazadə Mirəşrəf, Jenkel Ferhat, Verdizadə Mais, Qurski Roman, Məmmədov Mərdan, Həmidov Aslan, Bünyatov Yusif, Aşumov Emil, Əmirxanlı Emin, Ablou Amirmehdi və Həsənli Kənan çıxış edəcəklər. Milli komandamıza Eldar Əliyev rəhbərlik edəcək, Akif Vəliyev, Fərid Cəlalov və Ruslan Motorin isə köməklik edəcəklər.

Qeyd edək ki, millimiz E qrupunda Kosovo, Niderland və Slovakiya ilə birgə gücünü yoxlayacaq. Komandamızın ilk matçı mayın 20-də start götürəcək. Təsnifat mərhələsində 21 komanda 6 qrupda qüvvəsini sınayacaq. Qrup qalibləri və ən yaxşı ikinci yerin sahibi final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.

AVRO-2022, Təsnifat mərhələsi:

E qrupu 20 may

21:00. Azərbaycan – Kosovo

21 may

21:00. Niderland – Azərbaycan

22 may

21:00. Slovakiya – Azərbaycan

