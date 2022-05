Mövsümün sonu PSJ-dən ayrılacaq Anxel di Mariyanın yeni klubu məlum olub.

Metbuat.az "goal.com" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı argentinalı yarımmüdafiəçi "Yuventus"la anlaşıb.

Qeyd olunub ki, o, iyunun 1-i azad agent kimi Turin təmsilçisinə keçəcək.

