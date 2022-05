ABŞ Prezidenti Co Bayden Asiya turuna çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ilk olaraq Cənubi Koreyaya səfər edib. Bayden iki günlük səfər çərçivəsində Seulda görüşlər keçirəcək. Ardınca ABŞ lideri Yaponiyaya gedəcək. O, Tokioda Avstraliya, Yaponiya, Hindistan və ABŞ-ın qurduğu “Quad” ittifaqının tədbirində iştirak edəcək. Ekspertlər bildirir ki, Baydenin səfərinin məqsədi Çinin regionda artan təsirini azaltmaqdır.

