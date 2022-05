Anxel di Mariya PSJ-ni tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. O, azad agent olaraq "Yuventus"a keçəcək.

Qeyd edək ki, Argentina millisinin üzvü 2015-ci ildən Paris klubunun şərəfini qoruyurdu. Anxel di Mariya 7 mövsümün 294 matçında 91 qol vurub və 111 məhsuldar ötürmə edib.

