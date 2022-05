Yeni müharibənin anonsu verildi: "Hücum olsa qarşılıq veriləcək"

“Çin Tayvana hücum edərsə, ABŞ buna hərbi formada cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden Yaponiyadakı çıxışı zamanı belə deyib. O bildirib ki, Vaşinqton adanı hərbi yollarla müdafiə edəcək. Baydenin sözlərinə görə, ABŞ Tayvanı müdafiə edəcəyinə dair öhdəlik götürüb və Tayvanın güc yoluyla işğalı mümkün deyil.

Qeyd edək ki, bəzi dairələr Çinin Tayvanı işğal etməyə hazırlaşdığını yazır. Əlavə edək ki, Co Bayden prezident seçiləndən sonra ilk dəfə Asiya turuna çıxıb. Bayden Cənubi Koreyadan Yaponiyaya gedib.

