Prezident Vladimir Putin Ukraynanın Xerson və Zaporojya şəhərlərində yaşayanların Rusiya vətəndaşlığı ala bilməsi üçün şərtlərin sadələşdirilməsi barədə qərar imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarə görə ukraynalıların Rusiya vətəndaşı olması üçün proses sadələşdirilib. Bildirilir ki, 2019-cu ildə Putin Donetsk və Luqansk bölgələrində yaşayanlar üçün də oxşar qərar imzalamışdı.

