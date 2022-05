Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə axşamı Fransa prezidenti Emmanuel Makron ilə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə liderləri regional prosesləri, həmçinin Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq üçün müraciətlərini müzakirə ediblər.

Dövlət başçıları həmçinin qarşılıqlı əlaqələri, Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibə barədə fikir mübadiləsi aparıblar.



