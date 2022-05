İnstaqram və Feysbuk sosial şəbəkələrinin işində problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə populyar internet resurslarının işini təqib edən “Downdetector” xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, istifadəçilər daha çox şəbəkələrin serverə bağlanmasından və paylaşımların görünməməsindən şikayət ediblər.

