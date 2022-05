Çin və Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Şimali Koreyaya yeni qadağaların tətbiqini nəzərdə tutan sənədi veto edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənəd Şimali Koreyaya ballistik raket sınaqlarına görə əlavə qadağaların tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Sənəddə Pxenyanın neft ixracı hədəfə alınıb. Sənədin lehinə 13 ölkə səs verib. Rusiya və Çin isə qarşı çıxıb.

