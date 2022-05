Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə vergi daxilolmalarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhəmiyyətli artım müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

"Bu dinamika iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, şəffaflaşmanın miqyasının genişləndirilməsi və vergi inzibatçılığının keyfiyyətinin artırılmasının nəticəsidir", - deyə o, qeyd edib.

