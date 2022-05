Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndindən foto paylaşıb.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir: “Ağalı kənd sakinləri üçün isti təndir çörəyi. Allah hər evə, hər ocağa bol ruzi-bərəkət nəsib etsin!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.