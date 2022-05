"Xəzər TV"də yayımlanan "Təsir dairəsi" ictimai-sosial verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə qonaq olan Samirə adlı bir qadın baldızı Xuramanla əlbəyaxa davaya çıxıb.

Buna səbəb isə tərəflərin ev üstündə mübahisə etməsi olub. Verilişin çəkiliş heyəti və aparıcısı Lalə Azərtaş tərəfləri ayırmaq məcburiyyətində qalıb.

