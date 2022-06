Ani mesajlaşma platforması olan "Whatsapp" isitfadəçilərin çoxdandır gözlədiyi yeniliyi test etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər yeni funksiya ilə qısa müddətdə yazı səhvlərini dəyişə biləcəklər. Yeni özəlliklə redaktə edilən mesajla bərabər köhnə mesaj görsənməyəcək. Məlumata görə, bu funksiya üçün müəyyən zaman aralığı nəzərdə tutulacaq.

