Energetika naziri Pərviz Şahbazov Rumıniyadan olan həmkarı Virgil Popescu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pərviz Şahbazov öz "Tvitter" hesabında məlumat verib.

Məlumatda deyilir ki, Rumıniyanın energetika naziri ilə Azərbaycandan təbii qazın tədarükü və elektrik enerjisinin ixracı perspektivləri və atılacaq addımlar müzakirə edilib.

