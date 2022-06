Tanınmış futbolçu Pol Poqba "Mançester Yunayted"lə yollarını ayırıb.

Metbuata.az xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" 29 yaşlı fransalı ilə başa çatan müqaviləni uzatmayıb.

Qeyd edək ki, Poqba 2016-cı ildən "Mançester Yunayted"də çıxış edirdi.

