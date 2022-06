“Türkiyənin terror məsələsinə dair narahatlığı diqqətə alınmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiya Prezidenti Sauli Ninistö belə açıqlama verib. O bildirib ki, Finlandiya terrora qarşıdır və terrorizmlə mübarizə aparır. Prezidentin sözlərinə görə, Finlandiyanın mövqeyi NATO-nun terrora qarşı mövqeyi ilə üs-üstə düşür. Ninistö hesab edir ki, ölkəsi NATO-ya daxil olmaq barədə öhdəliklərə cavab verir.

